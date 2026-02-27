Девушка пожалела уставшего таксиста и во время поездки села за руль его авто

Жительница Иваново возвращалась домой после отдыха в Турции. Около аэропорта во Внуково она заказала такси до дома, однако водитель оказался настолько изможденным, что признался: он не в силах вести машину и просто хочет спать.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», девушка проявила сочувствие к мужчине и не стала устраивать скандал. Она отправила таксиста спать на пассажирское место, а сама пересела в кресло шофера и проехала за рулем около 200 километров, что составляет практически две трети от всего пути.

Сама автомобилистка позднее рассказала, что не держит обиды на таксиста. По ее словам, он работает на износ ради семьи и ей было несложно помочь мужчине, который смог выспаться и отправиться обратно в Москву.

