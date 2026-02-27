Подростки забрались на крышу трамвая во время снегопада в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», вагоновожатый, вероятно, не заметил безбилетников и продолжил движение. Но через некоторое время информация о произошедшем попала к сотрудникам полиции. Теперь им предстоит изучить все материалы, включая видеозаписи очевидцев.
В «Горэлектротрансе» напомнили родителям о важности проведения профилактических бесед с детьми. Подобные развлечения не только грубо нарушают правила пользования общественным транспортом, но и несут смертельную опасность для самих подростков.
Тех же, кто стал свидетелем зацепинга, компания призвала не оставаться равнодушными и сразу сообщать о случившемся в полицию.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве 17-летнего зацепера задержали после поездки на крыше автобуса.