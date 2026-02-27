Подростки забрались на крышу трамвая во время снегопада в Санкт-Петербурге

Дерзкую выходку зацеперов заметили в Приморском районе. Судя по видео, которое снял один из автомобилистов, двое молодых людей забрались на крышу вагона трамвая, следующего по маршруту номер 55.

Как сообщает «Фонтанка», вагоновожатый, вероятно, не заметил безбилетников и продолжил движение. Но через некоторое время информация о произошедшем попала к сотрудникам полиции. Теперь им предстоит изучить все материалы, включая видеозаписи очевидцев.

В «Горэлектротрансе» напомнили родителям о важности проведения профилактических бесед с детьми. Подобные развлечения не только грубо нарушают правила пользования общественным транспортом, но и несут смертельную опасность для самих подростков.

Тех же, кто стал свидетелем зацепинга, компания призвала не оставаться равнодушными и сразу сообщать о случившемся в полицию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве 17-летнего зацепера задержали после поездки на крыше автобуса.