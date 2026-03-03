В Набережных Челнах водитель умышленно сбил насмерть человека за рулем скутера

Все началось с того, что на проспекте Джалиля с автомобилем неожиданно столкнулся скутер. После этого водитель машины потребовал от виновника аварии остановиться, однако тот проигнорировал автовладельца и попытался скрыться.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», такое поведение разозлило «рулевого». Он догнал беглеца и намеренно протаранил его. В результате сильного удара находившийся за рулем двухколесной техники 34-летний мужчина вылетел на проезжую часть. Медики оперативно доставили его в ближайшую больницу, однако пострадавший скончался от полученных травм на следующий день.

В отношении автомобилиста следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Максимальное наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.

