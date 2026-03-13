В Новокузнецке женщина подожгла полицейский автомобиль

Злоумышленница вечером 12 марта совершила поджог служебного авто возле отдела полиции «Левобережный» в Новокузнецке. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщает издание «А 42», огонь сперва охватил передний бампер машины. Пламя попытался потушить мужчина в гражданской одежде, спустя некоторое время ему на помощь пришли пожарные, прибывшие на место событий. Совместными усилиями они окончательно ликвидировали возгорание.

В то же время возле отдела полиции задержали женщину, которую подозревают в совершении этого преступления. Но официальных комментариев от правоохранительных органов о произошедшем пока не поступало.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Находке злоумышленник за одни сутки поджег три автомобиля.