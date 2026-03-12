В Находке злоумышленник за одни сутки поджег три автомобиля

Полиция Находки завершила расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии поджогов машин. Все преступления подозреваемый совершил в течение одного дня, общий ущерб владельцам авто превысил 700 тысяч рублей.

Как сообщает телеграм-канал Полиции Приморья, сперва нарушитель попытался спалить мотоцикл Suzuki Desperado, однако не смог довести задуманное до конца. После этого он отправился на другую улицу, где поджег и полностью уничтожил Honda Mobilio, а также разбил стекло у стоявшего неподалеку Daihatsu YRV. Судя по всему, за кадром остались и другие эпизоды.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого. В ходе допроса он признал свою вину. Сомневаясь в адекватности мужчины, следователи назначили ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению экспертов, нарушитель страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Возбужденное в отношении злоумышленника дело направили в Находкинский городской суд для рассмотрения.

