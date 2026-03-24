Внедорожник с семьёй намертво застрял в снегу в горах Алматы

В Енбекшиказахском районе Алматинской области спасателям пришлось всю ночь искать семью с двумя детьми, которая выехала с зоны отдыха и перестала выходить на связь. Как сообщили в МЧС, пропавших обнаружили только в пять утра — их внедорожник намертво застрял в снегу на плато Ассы.

Из зоны отдыха близ поселка Шонжы двое взрослых и двое детей выехали в сторону Алматы, но домой не вернулись. Родственники забили тревогу, и на поиски вышли спасатели Алматинской области и отряда «Барыс». Сотовый телефон главы семьи был отключён, а в горах сохранялась сложная снежная обстановка, что значительно затрудняло работу.

Отрабатывая биллинг телефона и обследуя местность в районе Бартогайского водохранилища, спасателям удалось обнаружить пропавших в пять утра. Внедорожник, на котором ехала семья, намертво засел в снегу на плато Ассы. Как передает казахстанское ИА NewTimes, медицинская помощь ни взрослым, ни детям не потребовалась — спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги.