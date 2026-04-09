Автомойщик погиб в цистерне фуры, надышавшись токсичных паров

В столице Татарстана произошла трагедия, которой можно было избежать, если бы на рабочем месте соблюдались элементарные нормы охраны труда. Как сообщает республиканская прокуратура, мужчина трудился на автомойке, куда в один из дней приехал грузовик с цистерной. Не имея ни средств защиты, ни знаний о том, как работать с токсичными веществами, он спустился внутрь ёмкости для её промывки.

39-летний автомойщик скончался, надышавшись отравляющими веществами. Теперь его руководителю грозит уголовная ответственность. Как уточняет сетевое издание «Татар-информ», директор автомойки, где произошла трагедия, полностью признал свою вину в нарушении правил безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека.

Сам погибший, вероятно, даже не догадывался, что за обычной, на первый взгляд, промывкой цистерны стоит смертельная опасность. Всё потому, что на рабочем месте отсутствовали базовые средства защиты: респираторы, вентиляция. Не проводился и инструктаж. А главное — никто не объяснил мужчине, что в закрытой ёмкости могут скапливаться ядовитые пары.

Теперь семья отравившегося осталась без кормильца, а директору мойки предстоит ответить перед судом. Эта история — горькое напоминание о том, что экономия на безопасности и пренебрежение правилами охраны труда стоят жизней. И никакие деньги не вернут человека, который просто выполнял свою работу, не зная о смертельной ловушке.