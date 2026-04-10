Автомобилистка испугалась гаишника, перепутала педали и случайно его сбила

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, которая умудрилась дважды попасть в ДТП за один вечер — причём второй раз с участием полицейского, который приехал оформлять первую аварию. Инспектор, вероятно, и предположить не мог, что тот вызов закончится травмами.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, инцидент произошёл еще 25 октября прошлого года около 21 часа на Исаакиевской площади. Женщина за рулём каршерингового Chery Tiggo 4 ожидала оформления ДТП со своим участием (она врезалась в JAC).

Прибывший старший инспектор ДПС попросил водителей сместить машины к тротуару, чтобы не мешать проезду. И тут что-то пошло не по плану: гражданка перепутала педали. Вместо тормоза она нажала на газ и на скорости наехала на полицейского, который в этот момент стоял между двумя автомобилями. Сотрудника зажало. В результате он получил тупую травму таза, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Как сообщает «Smolnarod», женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на полтора года и лишил «прав» на 2,5 года. Максимальная санкция по этой статье — до двух лет лишения свободы, но автомобилистке, учитывая признание, дали более мягкий приговор. Остается лишь надеяться, что за это время она вспомнит, где находится педаль газа, а где — тормоза. И впредь будет внимательнее.