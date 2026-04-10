Младенец, подросток и двое взрослых погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае вечером 9 апреля произошла трагедия, от которой сжимается сердце. На 10-м километре трассы Александровское — Новоселицкое — Будённовск столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2114 и Datsun. В результате аварии погибли четыре человека: оба водителя — 34-летняя жительница Новоселицкого округа и 25-летний житель Советского округа — скончались на месте. Вместе с ними ушёл из жизни младенец, которому не было и года.

Как сообщило информационное агентство «RT на русском», позже в больнице умерла 15-летняя пассажирка ВАЗа. Трагическая случайность или неудачный манёвр — это предстоит выяснить правоохранителям. На месте работают следователи и оперативники.

Самое страшное — гибель малыша, он даже не успел научиться ходить. И школьницы, у которой вся жизнь еще была впереди. Что произошло на трассе? Кто выехал на встречную полосу? Были ли водители трезвы? Соблюдали ли они скоростной режим? Ответы на эти вопросы сейчас ищут сотрудники Госавтоинспекции.

Пока ясно одно: четыре человека, включая самых беззащитных, стали жертвами одной секунды. И никакие выводы следствия не вернут их назад. Эта авария — напоминание всем водителям: на трассе нет мелочей. Неправильный обгон, сон за рулём, даже миг отвлечения — и жизнь обрывается. Шоферы, будьте предельно внимательны. Ведь за вами — не только ваша жизнь, но и жизнь пассажиров, которые вам доверились.