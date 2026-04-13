В фургоне среди мусора и экскрементов обнаружили 9-летнего мальчика

Во Франции разыгралась трагедия, которая шокировала даже видавших виды полицейских. В одном из дворов житель услышал странный шум, доносящийся из припаркованного фургона. Мужчина вызвал полицию. Внутри правоохранители обнаружили девятилетнего мальчика, который лежал без одежды под одеялом среди экскрементов и мусора. Ребёнок был настолько истощён, что не мог ходить. Его экстренно доставили в больницу.

Как сообщает сетевое издание «Мел», расследование показало, что ребёнок внезапно перестал посещать школу в конце 2024 года. С тех пор его никто не видел. Сам мальчик не может вспомнить точную дату, когда его закрыли в фургоне, — по его словам, это произошло между сентябрём и декабрём 2024 года. Всё это время 43-летний отец жил в доме с 37-летней партнёршей и двумя дочерьми. Когда полицейские нашли ребёнка, мужчина признался: он запер сына, чтобы уберечь его от мачехи, которая якобы хотела отправить мальчика в психиатрическую лечебницу. Однако никаких медицинских доказательств психических проблем у ребёнка не обнаружено. Более того, его успеваемость в школе была «очень хорошей».

Отец утверждает, что разрешал сыну выходить с ним на улицу до мая прошлого года и предоставлял доступ в квартиру летом, когда семья уезжала в отпуск. Но сам мальчик рассказал, что в последний раз принимал душ в конце позапрошлого года. Единственным средством связи у него был мобильный телефон, который папаша давал ему, чтобы сообщать, когда можно выйти из фургона. Теперь и мужчине, и его сожительнице предъявлены обвинения в похищении, лишении свободы и неисполнении обязанностей по уходу за ребёнком. Дочерей из семьи изъяли. Эта история — не просто криминальная хроника, а вопиющий случай человеческой жестокости, прикрытой ложной заботой. «Защита» превратилась в пытку, длившуюся больше года. И хорошо, что сосед оказался внимательным.