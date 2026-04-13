Не везде ход: зябкую ночь трое марийцев пережили в застрявшей «буханке»

Легенда отечественного автопрома с родины Ленина в этот раз, увы, не подтвердил свою репутацию вездехода: марийцы на «буханке» завязли в грязи на дороге к посёлку Маркитан. Надвигалась холодная ночь — три человека замерзали в лесу: спасатели искали их всю ночь, но из-за разлива реки подтопило грунтовки, и до застрявших людей отряд добрался только утром.

В Марий Эл ночь с 11 на 12 апреля едва не стала роковой для трёх человек, отправившихся на УАЗе — полноприводном микроавтобусе, который в простонародье называют «буханкой», — через лесной массив Медведевского района. Автомобиль, славящийся своей проходимостью, в этот раз подвёл: он застрял в грязи на дороге к посёлку Маркитан. В машине находились трое человек, и к полуночи они начали замерзать. Сигнал в Марийскую аварийно-спасательную службу поступил 12 апреля в 00:55.

Как рассказало йошкар-олинское сетевое издание «Важные новости дня», на поиски выдвинулась группа Центрального аварийно-спасательного отряда. Спасатели обследовали дороги, ведущие к посёлку, но людей не нашли. Виной всему — разлив реки Большая Кокшага, из-за которого некоторые дороги оказались частично затоплены. Пришлось ждать утра. Утром выехала вторая группа. И только тогда замерзающих путешественников нашли и эвакуировали из леса.

«Буханка» считается машиной, которая проедет везде, но в этот раз её одолела весенняя распутица. Люди остались живы благодаря профессионализму спасателей. Однако, каким был не был вездеходом автомобиль — стоит помнить: не суйтесь в лес весной, если не уверены в «лошадиных» силах. А если уж сунулись — берите с собой тёплые вещи и запас еды.