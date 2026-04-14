Казах стал звездой соцсетей после фееричного манёвра перед встречной фурой

Водитель из Актюбинской области на трассе ловко увернулся от летящей навстречу фуры — и даже не моргнул глазом. Видео с хладнокровным мужчиной, который чудом избежал лобового удара, завирусилось в Казнете — пользователи гадают, какое успокоительное он принимает.

В Актюбинской области Казахстана водитель легковушки с ником Канат стал звездой соцсетей, причём совершенно неожиданно для себя. На трассе ему навстречу вылетел грузовик. Казалось бы, секунда — и лобовое столкновение неизбежно. Но Канат, словно в замедленной съёмке, совершил невероятный манёвр и ушёл от удара буквально в сантиметре от фуры. При этом его лицо осталось невозмутимым, словно он объезжал не смертельную опасность, а мелкую лужу. Видео опубликовал портал NUR.KZ. Подпись под роликом гласит: «Канат из Актюбинской области всегда остается хладнокровным и спокойным, даже когда чудом уходит от страшного ДТП. До сих пор неизвестно, какое успокоительное средство он употребляет».

Пользователи не сдерживают эмоций. «У Каната трое детей, поэтому спокоен», — шутят одни. «Ангел-хранитель спас. Немного умения и огромное везение. Долгих лет жизни Канату», — пишут другие. «Даже не моргнул», — удивляются третьи. А самые остроумные добавляют: «Тут могла быть реклама магния» и «Магний валерьянкой запивает». Водитель действительно продемонстрировал железные нервы и нечеловеческое спокойствие.

В пресс-службе Департамента Полиции Актюбинской области сообщили, что водитель встречной грузовой автомашины непременно будет установлен и привлечён к ответственности. Ведь выезд на встречную полосу — это не шутка. Главный герой этого дня — Канат. Он уже легенда. Остаётся только пожелать ему и впредь сохранять такое же ледяное спокойствие, но чтобы поводов для его демонстрации больше не было.