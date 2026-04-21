Женщина на Nissan Qashqai вылетела на тротуар и сбила пешехода

Возможно, женщине внезапно стало плохо за рулём. Или она просто перепутала педали. Но факт остаётся фактом: её Nissan Qashqai двигался со скоростью, явно превышавшей разумную в жилой зоне. В результате кроссовер сначала протаранил стоящий на обочине Volkswagen Caravelle, а затем его отбросило на тротуар, где в тот момент шел 56-летний мужчина. Пострадавший пешеход просто оказался не в том месте не в то время.

ДТП произошло вечером понедельника, 20 апреля, у дома №1А по улице Шухова в Туле. Женщина 1969 года рождения за рулём Nissan Qashqai по предварительным данным не справилась с управлением и врезалась в стоящий автомобиль Volkswagen Caravelle, за рулем которого был мужчина 1986 года рождения. Удар был такой силы, что Qashqai отбросило на тротуар, где находился пешеход — мужчина 1970 года рождения. Он получил травмы, но после оказания медицинской помощи на месте происшествия был отпущен домой.

Осветившее историю информационное агентство «За Новомосковск» обращает внимание возраст участников: водителям 57 и 40 лет. Оба, возможно, имеют многолетний водительский стаж. Но даже опыт не спасает, если внезапно подводит здоровье или если скорость выбрана неадекватно.

В данном случае «паркетник» двигался явно быстрее разрешённого — иначе его не откинуло бы на тротуар после удара о стоящую машину. Пешеходу, который шёл по своим делам, можно только посочувствовать. Он не нарушал правил, просто оказался рядом. Хорошо, что его жизнь вне опасности. Однако эта авария — ещё одно напоминание: никто не застрахован от внезапной потери контроля за рулём. Даже опытные водители. И чем выше скорость, тем выше цена ошибки. Для пешеходов — цена жизни.