Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке скрыться от ДПС

Как передает интернет-газета «Взгляд» со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы, инцидент произошел накануне вечером у дома №31 по Алтуфьевскому шоссе. Водитель каршерингового автомобиля проигнорировал законное требование сотрудников об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться. Во время преследования он не справился с управлением, врезался в препятствие, а затем совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы, степень тяжести их травм не уточняется. Полиция устанавливает личность водителя и все обстоятельства происшествия.

Увы, порой желание уйти от ответственности может обернуться новыми жертвами. Водитель арендованной машины, вероятно, имел «причины» не останавливаться, но принятые на нетрезвую голову решения привели к травмам ни в чем не повинных людей. Теперь ему грозит ответственность не только за нарушение ПДД, но и за наезд на пешеходов.