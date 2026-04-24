Житель Севастополя «унизил» соседскую машину и попал на штраф

В Балаклавском районе мужчина решил выразить неуважение не словом, а плевком на лобовое стекло соседской машины. Владелец, заснявший инцидент на камеру, не стал терпеть и обратился в прокуратуру. Хулителя привлекли к административной ответственности за оскорбление. Теперь за свою «слюнявую выходку» он заплатит штраф. Честь автомобиля восстановлена, а кошелек обидчика похудеет.

Как рассказал севастопольский новостной портал «ФорПост», история произошла еще в феврале текущего года, но финал ее стал обнародован спустя три месяца. Мужчина и его сосед давно не ладили. В очередной раз, проходя мимо дома соседа, крымчанин демонстративно плюнул на лобовое стекло его автомобиля. Потерпевший не стерпел. В его дворе была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала все детали «оскорбления действием».

Автовладелец обратился в прокуратуру. Прокурор возбудил административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья изучил материалы — видео и показания — и вынес решение: оштрафовать виновного на 3000 рублей.

Ирония в том, что простая мойка автомобиля стоит в среднем 500-1000 рублей, но обидчик заплатит в несколько раз больше. При этом он даже не прикоснулся к машине, а просто выразил эмоции символическим жестом. Но закон расценил плевок как унижение чести и достоинства — пусть и не напрямую, а через имущество.