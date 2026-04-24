За смертельное ДТП 19-летняя девушка проведет годы молодости в колонии

Отец передал руль дочери, которая только училась в автошколе. Та нарушила правила и выехала на встречную полосу. В результате лобового столкновения погибли три человека — двое пассажирок и водитель Lada Granta. Сама виновница отделалась травмами. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 19-летнюю девушку к 8 годам колонии-поселения.

Как сообщило агентство новостей «Между строк» со ссылкой на источник в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, ДТП произошло 12 июля прошлого года ранним утром на трассе под Нижним Тагилом. Девушка, не имея водительских прав, управляла автомобилем Subaru Forester. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Granta под управлением 58-летнего мужчины. В результате двое пассажирок 65 и 59 лет, а также водитель отечественной легковушки погибли. Изначально инспекторы ГИБДД предполагали, что за рулем Subaru был 54-летний отец девушки. Однако выяснилось, что в пути он передал управление дочери. Сам он, к слову, тоже получил тяжелые травмы.

Семья виновницы выплатила родственникам погибших около 1,5 миллиона рублей компенсации. Но обвинение настаивало на строгом наказании — до 15 лет лишения свободы. Суд признал девушку виновной по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом без прав, повлекшее смерть двух и более лиц) и назначил 8 лет колонии-поселения. Приговор не вступил в силу, защита подала апелляционную жалобу.

Трагедия стала следствием безответственности — девушка не имела права садиться за руль, а отец не должен был передавать управление неопытному водителю. Три человеческие жизни оборвались. Справедливость, пусть и не в полной мере, восторжествовала. Апелляция вряд ли отменит приговор, но может смягчить его. Однако это не вернет погибших и явно не лучшим образом скажется на жизни виновницы, так нелепо и бездарно распорядившейся собственной судьбой.