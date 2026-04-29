2

Пьяный водитель на тракторе убегал от полиции по тротуарам

Синий трактор утроил гонки с инспекторами ДПС в Астане

Обычно тракторы пашут поля. Но этот решил прокатиться по тротуару столицы Казахстана. Да ещё и от полиции. Пьяный тракторист заметил патруль и включил «режим гонки». Он удирал по пешеходной зоне, но техника оказалась не спорткаром. Полицейские догнали нарушителя.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Историю осветил портал «NUR.KZ» со ссылкой на местный паблик «AktobePulse», где появилось видео с синим трактором, который лихо маневрирует по тротуару, пытаясь скрыться от патрульных машин. В Департаменте полиции Астаны подтвердили: водитель был пьян. Он не только сел за руль в нетрезвом виде, но и проигнорировал законные требования сотрудников остановиться. Уходить от погони он предпочёл там, где обычно ходят пешеходы, — по тротуару. Благо, никто в этой гонке «а-ля GTA» не пострадал.

Суд вынес решение: административный арест на 18 суток, лишение права управления транспортными средствами на 7 лет. Трактор отправили на коммунальную стоянку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Кузбассе водитель трактора без «прав» катал ребёнка на привязанных к спецтехнике санях, а потом еще и пытался удрать от экипажа ДПС с перепуганным мальчишкой, который, к слову спрыгнул с движущихся саней и убежал с места происшествия.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует