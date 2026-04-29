Пьяный водитель на тракторе убегал от полиции по тротуарам

Обычно тракторы пашут поля. Но этот решил прокатиться по тротуару столицы Казахстана. Да ещё и от полиции. Пьяный тракторист заметил патруль и включил «режим гонки». Он удирал по пешеходной зоне, но техника оказалась не спорткаром. Полицейские догнали нарушителя.

Историю осветил портал «NUR.KZ» со ссылкой на местный паблик «AktobePulse», где появилось видео с синим трактором, который лихо маневрирует по тротуару, пытаясь скрыться от патрульных машин. В Департаменте полиции Астаны подтвердили: водитель был пьян. Он не только сел за руль в нетрезвом виде, но и проигнорировал законные требования сотрудников остановиться. Уходить от погони он предпочёл там, где обычно ходят пешеходы, — по тротуару. Благо, никто в этой гонке «а-ля GTA» не пострадал.

Суд вынес решение: административный арест на 18 суток, лишение права управления транспортными средствами на 7 лет. Трактор отправили на коммунальную стоянку.

