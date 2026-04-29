Музыкант приехал на концерт в Екатеринбурге и лишился своего автомобиля

Гастроли классической музыки в Екатеринбурге завершились не аплодисментами, а эвакуатором. Музыкант, приехавший ради творческой деятельности в столицу Урала, задолжал по кредиту более трех миллионов рублей. Его кроссовер Haval был припаркован в центре города. Судебные приставы поджидали должника прямо в день концерта. Теперь гастролеру придется объяснять фискалам, почему его транспортное средство «уехало» раньше, чем он сам.

Как рассказал портал «JustMedia» со ссылкой на ГУФССП России по Свердловской области, мужчина взял кредит на покупку автомобиля и некоторое время исправно его выплачивал. Но потом начались просрочки, и задолженность выросла до 3 млн рублей. Банк обратился в суд, который встал на сторону кредитной организации. Судебный пристав установил, что должник не проживает по месту регистрации, а переехал в соседний регион по приглашению на работу, связанную с профессиональным исполнением классической музыки. Выяснилось, что в ближайшее время музыкант должен приехать в Екатеринбург на гастроли.

В день концерта приставы уже ждали его. Они обнаружили автомобиль Haval на одной из парковок в центре столицы Урала. Иномарку арестовали и отправили на специализированную стоянку. Теперь должнику придется отвечать по закону. Ирония в том, что музыкант, который привык получать овации, в этот раз получил повестку и лишился средства передвижения.

Даже если вы виртуозно играете на сцене, также технично уклоняться от уплаты кредитов не получится. Перед тем как брать кредит на машину, убедитесь, что ваши гастроли приносят достаточно для его погашения. Иначе приставы могут устроить внеплановый антракт.