17-летний парень угнал машину друзей и спровоцировал полицейскую погоню

Хотел как лучше, а получилось — подставил и друзей, и себя. 17-летний парень в Апраксино (Костромская область) решил помочь знакомым: они попросили помыть машину, а он вместо этого устроил поселковый «тест-драйв». Увидев патруль, лихач рванул прочь, заехал в тупик и побежал пешком. Но удрать от полиции не получилось. Вдобавок ко всему, автомобиль оказался не зарегистрирован, без страховки и с тонировкой.

Как рассказывает костромской портал «К1 News» со ссылкой на материалы от пресс-службы регионального УМВД, дорожные полицейские дежурили в поселке Апраксино. Они заметили ВАЗ, водитель которого при виде патрульной машины попытался скрыться. Погоня длилась недолго: легковушка заехала в тупик. Из салона выскочил парень и бросился наутек, но инспекторы его догнали.

Задержанным оказался 17-летний местный житель. Он признался, что друзья попросили его помыть машину, а он вместо этого решил прокатиться по поселку. «Прав» у парня не было, алкотестер показал 0,11 мг/л алкоголя. На нарушителя составили протоколы за езду без удостоверения на незарегистрированной машине с тонировкой и без страховки. Мать подростка накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию и за употребление алкоголя несовершеннолетним.

Помощь друзьям — дело похвальное, но не в ущерб закону. Лучше бы парень просто взял ведро с водой, а не ключи от «бесправной» машины. Теперь ему и его родителям предстоит долго расхлебывать последствия этой «автомойки». Да и друзьям предстоит объяснять полиции, откуда у них автомобиль и почему он не стоит на учете в Госавтоинспекции.