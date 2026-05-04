349

Пьяный рецидивист на мотоцикле полчаса уходил от погони по Севастополю

Отпускник из Новосибирской области устроил крымчанам нервный вечер

Представьте: вечер, дети переходят дорогу по правилам, и вдруг на них на скорости несется мотоцикл, который уже полчаса уходит от погони. Водитель игнорирует красный свет, летит по встречке и даже не думает тормозить. В Севастополе такое случилось на самом деле. Задержать лихача удалось только благодаря слаженной работе нескольких экипажей ДПС.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Пьяный рецидивист на мотоцикле полчаса уходил от погони по Севастополю

Как рассказывает сетевое издание «Новый Севастополь», в Гагаринском районе Севастополя сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мотоциклиста, чей стиль вождения сразу вызвал тревогу. На требования остановиться мужчина не реагировал и продолжил опасные маневры. Погоня длилась около получаса. За это время нарушитель выезжал на встречную полосу, развивал высокую скорость в жилых зонах и двигался наперерез потоку на участках с односторонним движением. В какой-то момент под угрозой оказались жизни детей, переходивших дорогу по правилам.

Задержание организовали бойцы второй роты отдельного батальона ДПС. Финальную точку в преследовании поставили на улице Героев Бреста. Задержанным оказался 31-летний приезжий из Новосибирской области, ранее судимый за вымогательство и грабеж.

Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских «прав». В день происшествия он сел за руль после употребления значительного количества алкоголя в честь праздника. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, несмотря на явные признаки опьянения. Сотрудники полиции составили множество административных протоколов: за езду по встречной полосе, управление незарегистрированным мотоциклом, отказ от освидетельствования и неповиновение законным требованиям.

Сейчас нарушитель находится под арестом, ожидая суда. Его агрессивная езда, длительное преследование и полное пренебрежение безопасностью окружающих могут привести к серьезному наказанию.

Алкоголь, отсутствие «прав» и криминальное прошлое — гремучая смесь. Хорошо, что полицейские остановили этого лихача до того, как он совершил непоправимое. Дети остались живы, но их родители, вероятно, еще долго будут вспоминать этот вечер с содроганием.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует