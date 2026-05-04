Пьяный рецидивист на мотоцикле полчаса уходил от погони по Севастополю

Представьте: вечер, дети переходят дорогу по правилам, и вдруг на них на скорости несется мотоцикл, который уже полчаса уходит от погони. Водитель игнорирует красный свет, летит по встречке и даже не думает тормозить. В Севастополе такое случилось на самом деле. Задержать лихача удалось только благодаря слаженной работе нескольких экипажей ДПС.

Как рассказывает сетевое издание «Новый Севастополь», в Гагаринском районе Севастополя сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мотоциклиста, чей стиль вождения сразу вызвал тревогу. На требования остановиться мужчина не реагировал и продолжил опасные маневры. Погоня длилась около получаса. За это время нарушитель выезжал на встречную полосу, развивал высокую скорость в жилых зонах и двигался наперерез потоку на участках с односторонним движением. В какой-то момент под угрозой оказались жизни детей, переходивших дорогу по правилам.

Задержание организовали бойцы второй роты отдельного батальона ДПС. Финальную точку в преследовании поставили на улице Героев Бреста. Задержанным оказался 31-летний приезжий из Новосибирской области, ранее судимый за вымогательство и грабеж.

Выяснилось, что мужчина никогда не получал водительских «прав». В день происшествия он сел за руль после употребления значительного количества алкоголя в честь праздника. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, несмотря на явные признаки опьянения. Сотрудники полиции составили множество административных протоколов: за езду по встречной полосе, управление незарегистрированным мотоциклом, отказ от освидетельствования и неповиновение законным требованиям.

Сейчас нарушитель находится под арестом, ожидая суда. Его агрессивная езда, длительное преследование и полное пренебрежение безопасностью окружающих могут привести к серьезному наказанию.

Алкоголь, отсутствие «прав» и криминальное прошлое — гремучая смесь. Хорошо, что полицейские остановили этого лихача до того, как он совершил непоправимое. Дети остались живы, но их родители, вероятно, еще долго будут вспоминать этот вечер с содроганием.