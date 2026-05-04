ВАЗ-2107 на скорости влетел в магазин пельменей под Новосибирском

Дрифт по ночному поселку — зрелище, конечно, эффектное. Но когда траектория заканчивается витриной магазина «Мясо и пельмени», становится не до смеха. Намедни водитель ВАЗ-2107 решил показать мастер-класс. Однако не рассчитал «здоровье» своей «классики» — руль заклинило, машину занесло, и «семерка» на скорости влетела прямо в помещение торговой точки.

Как сообщает сетевой издание «НГС» со ссылкой на пресс-секретаря адвокатского бюро «Гвардия», инцидент произошел на улице Совхозной. Молодой человек устроил дрифт на ВАЗ-2107, но не справился с управлением. По его словам, у автомобиля заклинило руль, из-за чего он не смог избежать столкновения. Машина врезалась в магазин «Мясо и пельмени».

Прибывшие сотрудники ГБР не обнаружили у водителя признаков алкогольного опьянения. К тому же парень не стал отнекиваться и сразу признал вину и не оказывал сопротивления. В салоне «классики» также находились две девушки и еще один парень — они не пострадали. Виновник ДТП оперативно возместил ущерб владельцу магазина в полном объеме на сумму 150 тысяч рублей.

Дрифт — опасное развлечение, особенно когда заканчивается оно не финишной прямой, а витриной с пельменями. Хорошо, что в этот раз обошлось без человеческих жертв. А магазин, вероятно, получит новую вывеску.