Судимый за угон ростовчанин снова сел в чужой Nissan и попался полиции

Что может быть проще, чем сесть в чужую иномарку, если ключи торчат в замке, а хозяина рядом нет? Видимо, именно так рассуждал житель Ростова-на-Дону, который уже был судим за угон и кражу. Он заметил открытый Nissan с ключом в зажигании, не долго думая, занял место водителя, взял с собой приятеля и отправился кататься. Но патруль ДПС обратил внимание на подозрительную иномарку. Требование остановиться было проигнорировано, началась погоня.

Как сообщает сетевой ресурс «МВД Медиа», инцидент произошел в Первомайском районе Ростова-на-Дону в утреннее время. Инспекторы ОСБ ДПС заметили автомобиль Nissan и подали сигнал об остановке для проверки документов. Водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Началась погоня. Через некоторое время мужчина остановил машину, выскочил из салона и попытался скрыться вместе с пассажиром. Полицейские догнали и задержали обоих.

Задержанным угонщиком оказался местный житель 1992 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление и кражу имущества. Автомобиль, которым он управлял, ему не принадлежал. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина распивал спиртное у себя дома, затем решил отправиться в гости к знакомому. По пути он заметил чужую открытую машину с ключами в замке зажигания, сел в нее и поехал кататься по городу, взяв с собой приятеля.

На угонщика составили несколько административных протоколов. Дознаватель органов внутренних дел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Проводятся следственные действия.

Будучи судимым за аналогичные преступления, мужчина снова соблазнился легкой возможностью покататься на чужой машине. Теперь ему грозит новый срок. Владельцам автомобилей напоминание: не оставляйте ключи в замке зажигания и запирайте двери, даже если выходите «на минуту». Иначе следующим «водителем» может оказаться кто-то вроде этого гражданина.