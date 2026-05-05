Психопат на внедорожнике въехал в толпу людей в центре Лейпцига

Вечерняя прогулка по популярной торговой улице в центре Лейпцига обернулась трагедией. Внедорожник Volkswagen на высокой скорости врезался в группу людей. Водитель задержан. По данным полиции, он выглядел психически нестабильным и вел себя неадекватно. Мотивы пока не называются. На месте происшествия работали десятки бригад скорой помощи и санитарные вертолеты.

Как сообщает русскоязычный канал «RTVI» со ссылкой на «Radio Leipzig», инцидент произошел накануне на пешеходной улице Гриммаишештрассе, которая соединяет центральную площадь Августусплатц с рыночной площадью Марктплатц. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen, двигаясь на высокой скорости, проехал через пешеходную зону, где в тот момент прогуливалось много людей. В результате наезда два человека погибли. Еще 22 пострадали: двое из них получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию, остальные 20 — травмы средней и легкой степени тяжести.

Полиция задержала водителя, сообщив, что он «больше не представляет угрозы». Во время задержания мужчина выглядел психически нестабильным и вел себя неадекватно. Причины его поступка пока не установлены. Место происшествия оцепили. На месте работали десятки машин скорой помощи и два санитарных вертолета.

Трагедия в Лейпциге — еще одно напоминание об уязвимости пешеходов в местах массового скопления людей. Следствию предстоит выяснить, были ли действия водителя преднамеренными или вызванными психическим расстройством.