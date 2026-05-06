Инспекторам пришлось стрелять по колёсам Skoda под Волгоградом

Ночь понедельника в Суровикинском районе Волгоградской области выдалась для экипажа отдельного батальона ДПС непростой. Инспекторы заметили автомобиль Skoda Rapid, который двигался от поселка в сторону федеральной трассы. Сотрудники подали сигнал об остановке для проверки документов, однако водитель проигнорировал требование, резко нажал на газ и попытался скрыться. Инспекторы включили спецсигналы и начали преследование.

Как сообщает сетевой ресурс «Блокнот Волгоград», в ходе погони нарушитель совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу на дороге. Лихач не желал останавливаться, и тогда сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие для принудительной остановки транспортного средства, предупредив юношу. Прицельным огнем стражи порядка повредили покрышку на колесе, и только после этого Skoda остановилась.

За рулем оказался 16-летний подросток, у которого в силу возраста не было и не могло быть водительского удостоверения. В салоне также находилась его 24-летняя знакомая — именно она арендовала автомобиль и передала руль молодому человеку. Задержанный признался, что решил просто покататься, но при виде патрульного экипажа испугался ответственности и предпринял попытку скрыться.

Юного «бесправника» задержали до приезда родителей, а седан отправили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя в присутствии законного представителя были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (вождение без прав, штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей), а также по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке — штраф до десяти тысяч рублей). Его знакомую привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ: передача управления лицу, заведомо не имеющему прав, влечет штраф до тридцати тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о составлении протокола по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителя несовершеннолетнего за неисполнение обязанностей по воспитанию — здесь грозит штраф до двух тысяч рублей.

История с ночной погоней наглядно демонстрирует, к чему приводит детская беспечность и взрослая безответственность. Шестнадцатилетний подросток, никогда не учившийся вождению, оказался за рулем арендованного автомобиля, проигнорировал требования полиции и устроил опасную гонку. Хорошо, что в результате погони никто не погиб и не пострадал. Но главный вопрос остается открытым: почему взрослая девушка добровольно передала ключи от машины несовершеннолетнему, который даже не проходил обучение в автошколе? И где были родители подростка, позволившие своему ребенку вляпаться в такую историю? В любом случае суд вынесет справедливое решение, а эта история станет уроком для всех, кто еще не осознал: игра с ПДД на дороге рано или поздно заканчивается плачевно.