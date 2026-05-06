Мотоциклист погиб, перелетев через крышу LADA в Казани

Перестроение на дороге — один из самых опасных маневров, особенно если не смотреть в зеркала. Но и превышение скорости свыше допустимого не менее рискованно. Утром в столице республики Татарстан эти две ошибки сошлись в одной точке.

Трагедия произошла накануне в Казани на улице Фрунзе. Как установили автоинспекторы, водитель отечественного автомобиля — курьер одного из маркетплейсов — при перестроении не уступил дорогу двухколесному транспорту. Байкер на мотоцикле Minsk врезался в бок LADA Largus. От удара 37-летний мужчина перелетел через машину и рухнул на асфальт. Он скончался на месте.

Как сообщает портал «Новости Казани», момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как LADA Largus после разворота пересекает сплошную линию разметки и из левого ряда поворачивает направо, не пропустив мотоцикл. Очевидцев аварии было немало. Друг погибшего байкера приехал на место сразу же, как узнал о произошедшем — он не мог поверить в случившееся.

По данным источника, водителю курьерского автомобиля 26 лет, за рулем мужчина с момента совершеннолетия. За эти года у него набралось 29 штрафов. Свое нарушение он признает, но считает, что и мотоциклист был не прав. Судя по повреждениям LADA, скорость байка была явно выше допустимой нормы — на казанских дорогах действует ограничение 60 км/ч. На асфальте не было следов торможения, значит, мотоциклист врезался в автомобиль на полном ходу.

У погибшего мотоциклиста был 20-летний стаж вождения, но за все время он набрал 227 штрафов — в основном за превышение скорости. Но что примечательно — категорию «A» он открыл всего год назад.

Кто именно нарушил правила, выясняют следователи и автоинспекторы. Возбуждено уголовное дело. Два участника движения — и оба не белые и пушистые. Один не уступил дорогу при перестроении, второй летел с превышением настолько сильным, что даже не успел нажать на тормоз.

На дороге столкнулись два человека, забывшие о взаимном уважении и правилах. В итоге один в морге, второй под следствием. Хорошо, что при таком ударе не пострадали посторонние. Расследование поставит точку и назовет истинного виновника.