Daewoo Matiz с 14 маленькими детьми перевернулся в Узбекистане

Когда говорят «семейный детский сад», редко представляют себе легковушку, набитую детьми, как консервная банка сардинами. А если добавить отсутствие у «рулевой» водительского удостоверения и опыта — получается гремучая смесь. В Навоийской области Узбекистана случилась трагедия.

Как сообщает информационное агентство «Podrobno.uz», правоохранительные органы Узбекистана раскрыли официальные подробности трагического ДТП в Нуратинском районе Навоийской области. Инцидент произошел накануне около 09:05 в махалле «Янгихаёт». Согласно уточненным данным, в салоне находилось 14 несовершеннолетних пассажиров. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. За рулем Daewoo Matiz находилась 34-летняя женщина — руководитель того самого семейного детского сада. Установлено, что у нее не было водительских «прав» и соответствующего опыта вождения. В пути женщина отвлеклась и потеряла управление, после чего машина опрокинулась. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

Следствие подчеркивает: перевозка такого количества детей в легковом автомобиле является грубейшим нарушением правил безопасности. Кроме того, правоохранители указали на отсутствие должного контроля и со стороны родителей, допустивших подобную транспортировку. В настоящее время проводятся доследственные мероприятия для дачи правовой оценки произошедшему.

Эта история — не просто ДТП, а системный провал: и родители, которые отдали малышей явно не в ту «семейную» заботу, и сама «воспитательница», севшая за руль без единого документа, и контролирующие органы, не проверившие, как перевозят детей. Женщина, к сожалению, уже ответила по самому высокому счету. Но остались 14 покалеченных ребят и их семьи. Надеемся, расследование доведут до конца и сделают выводы, чтобы подобное никогда не повторилось.