Пьяный отчим лишился Ford Focus, который подарил дочке родной отец

Получить дорогой подарок от биологического папы — это уже удача. Но потерять его из-за пристрастия «нового» родителя к спиртному — нелепица. Житель Улан-Удэ именно ее и воплотил в реальность.

Историю с юридическим оттенком абсурда рассказало сетевое издание «Газета номер один». В Улан-Удэ осудили водителя, который во второй раз попался пьяным за рулем. Первый эпизод случился в апреле 2025 года: военный суд оштрафовал мужчину на 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Но урок не пошел впрок. Уже 2 ноября того же года около полуночи его остановили сотрудники ГИБДД на улице Залесной. Освидетельствование показало 0,91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — почти в два раза выше нормы.

Мужчина признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. Суд приговорил его к штрафу в 205 тысяч рублей и лишению прав на два года. Но главный удар пришелся на имущество: Ford Focus постановили конфисковать в доход государства.

Защита попыталась отстоять машину в апелляции. Адвокат утверждала, что автомобиль — не совместно нажитое имущество супругов. По версии жены осужденного, Ford Focus купили на деньги ее бывшего мужа — тот выделил 100 тысяч рублей для их общей дочери-инвалида. Женщина пояснила, что девочка с детства с трудом передвигается и нуждается в постоянной реабилитации. Машину приобрели еще в декабре 2023-го в нерабочем состоянии, долго ремонтировали, а на учет поставили только в сентябре 2024-го — уже после регистрации брака с осужденным. Из-за болезни дочери авто оформили на мать.

Суд апелляционной инстанции эти доводы отклонил. Главный аргумент: автомобиль куплен 21 февраля 2024 года, а брак заключен 31 января. То есть в период совместного проживания. По закону любое имущество, приобретенное в браке, считается общим, даже если оформлено на одного из супругов. А значит, конфискация законна. Приговор оставили без изменений.

История, конечно, печальная и нелепая. Бывший муж жены старался, покупал, ремонтировал — а новый папаша просто «профукал» все на нетрезвой езде. Законы неумолимы: имущество, купленное после свадьбы, считается общим. Так что теперь государство получит Ford Focus, а девочка-инвалид останется без транспортной реабилитации.