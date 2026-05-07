Водителя с бредовым расстройством допустили до вождения в Белгородской области

Житель Волоконовского района Белгородской области имел водительское удостоверение. Медики поставили ему диагноз «органическое бредовое расстройство» — состояние, при котором человек воспринимает реальность искаженно. Он мог внезапно увидеть на пустой трассе преследователей или принять безобидный маневр соседней машины за угрозу. Но никто не останавливал его до тех пор, пока за дело не взялась прокуратура.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры Волоконовского района выяснили, что местный житель состоит на учете в психиатрической больнице с диагнозом «органическое бредовое расстройство». Несмотря на это, мужчина имел действующее водительское удостоверение и регулярно управлял автомобилем.

Ведомство обратилось в суд с требованием лишить его права на управление транспортным средством. Волоконовский районный суд иск удовлетворил. Как только решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует изъятие прав у гражданина.

Что такое органическое бредовое расстройство? Это психическое состояние, связанное с органическим поражением головного мозга — последствиями травм, сосудистых нарушений или интоксикаций. Человек с таким диагнозом страдает стойкими бредовыми идеями: ему может казаться, что за ним следят, хотят причинить вред или против него действует заговор. В контексте управления автомобилем это особенно опасно. Водитель неверно оценивает дорожную обстановку, видит угрозы там, где их нет, теряет критическое отношение к своему состоянию. Импульсивные и неадекватные реакции — резкие маневры или внезапная агрессия — могут привести к тяжелой аварии. К тому же расстройство сопровождается когнитивными нарушениями: ухудшением внимания, замедлением реакции и снижением способности принимать решения.

Все это делает человека за рулем потенциально смертельно опасным. Именно поэтому российское законодательство предусматривает ограничение права управления транспортом при наличии подобных диагнозов.

Человек с бредовым расстройством воспринимает реальность не такой, какая она есть. На дороге это значит, что он может в любой момент резко вывернуть руль, нажать на газ или затормозить перед несуществующим препятствием — и погубить себя и других. Хорошо, что прокуратура вмешалась вовремя. Но возникает вопрос: как этот гражданин вообще получил права, если уже стоял на учете у психиатра? Безопасность на трассах начинается с допуска за руль — и этот допуск не должен даваться тем, кто не способен адекватно оценивать происходящее вокруг.