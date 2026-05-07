Водителя с бредовым расстройством допустили до вождения в Белгородской области

В ходе проверки сотрудники прокуратуры Волоконовского района выяснили, что местный житель состоит на учете в психиатрической больнице с диагнозом «органическое бредовое расстройство». Несмотря на это, мужчина имел действующее водительское удостоверение и регулярно управлял автомобилем.
Ведомство обратилось в суд с требованием лишить его права на управление транспортным средством. Волоконовский районный суд иск удовлетворил. Как только решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует изъятие прав у гражданина.
Что такое органическое бредовое расстройство? Это психическое состояние, связанное с органическим поражением головного мозга — последствиями травм, сосудистых нарушений или интоксикаций. Человек с таким диагнозом страдает стойкими бредовыми идеями: ему может казаться, что за ним следят, хотят причинить вред или против него действует заговор. В контексте управления автомобилем это особенно опасно. Водитель неверно оценивает дорожную обстановку, видит угрозы там, где их нет, теряет критическое отношение к своему состоянию. Импульсивные и неадекватные реакции — резкие маневры или внезапная агрессия — могут привести к тяжелой аварии. К тому же расстройство сопровождается когнитивными нарушениями: ухудшением внимания, замедлением реакции и снижением способности принимать решения.
Все это делает человека за рулем потенциально смертельно опасным. Именно поэтому российское законодательство предусматривает ограничение права управления транспортом при наличии подобных диагнозов.
Человек с бредовым расстройством воспринимает реальность не такой, какая она есть. На дороге это значит, что он может в любой момент резко вывернуть руль, нажать на газ или затормозить перед несуществующим препятствием — и погубить себя и других. Хорошо, что прокуратура вмешалась вовремя. Но возникает вопрос: как этот гражданин вообще получил права, если уже стоял на учете у психиатра? Безопасность на трассах начинается с допуска за руль — и этот допуск не должен даваться тем, кто не способен адекватно оценивать происходящее вокруг.