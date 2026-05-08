Трое мужчин подожгли автомобиль вместе с живым человеком в Якутии

Обычная, в общем-то, ссора из-за мотоцикла Yamaha R6 обернулась трагедией. Человек не получил желаемое и решил наказать обидчика. Но тот, который оказался не в том месте не в то время, заплатил за чужую обиду своей жизнью.

Как сообщил сетевой ресурс «Якутское Саха информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Якутии, год назад 27-летний уроженец Армении из мести решил уничтожить автомобиль работника автомастерской. Причина — владелец автосервиса отказался отдать ему мотоцикл Yamaha R6: детали этой ссоры не разглашаются, но можно предположить, что конфликт не находил компромисса. Для поджога мужчина привлек двух знакомых — 22-летнего жителя Якутска и 21-летнего уроженца Булунского района. В момент совершения преступления оба находились в состоянии наркотического опьянения.

Дело было поздним вечером. Перед злодеянием троица купила бензин. Однако «главарь» самоустранился — видимо, не желавший «пачкать руки», осмотрительно уехал. А вот двое молодых людей «под кайфом» вместе с водителем (который, к слову, ничего не знал о криминальных планах пассажиров) отправились к автосервису. Они облили машину бензином, разбили стекло камнем, бросили внутрь бутылку с остатком топлива и подожгли. В автомобиле в тот момент находился человек. Он скончался от ожогов. Страшная смерть настигла ни в чем не повинного человека.

Дело рассматривалось с участием присяжных. 14 апреля коллегия признала недоказанным умышленное убийство с особой жестокостью в отношении 22-летнего фигуранта, переквалифицировав его действия на поджог, повлекший по неосторожности смерть человека. Остальных двоих присяжные единогласно признали виновными.

Приговор преступной группе был вынесен сегодня. Самый молодой, 21-летний, поджигатель получил по ч. 2 ст. 167 УК РФ 2 года колонии общего режима. Его 22-летний сообщник осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ на 3 года 2 месяца колонии общего режима. Организатор получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Двое осужденных взяты под стражу в зале суда. Приговор, однако, может быть обжалован.

На такое зверство — поджечь машину вместе с человеком — согласились только потерявшие связь с реальностью. Им было все равно. Но закон оказался беспристрастен: наркотическое опьянение не стало смягчающим обстоятельством. Беспринципность наказуема.