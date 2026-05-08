Водитель застрелил нападавшего во время попытки угона авто, и его не накажут

Что происходит, когда преступник пытается силой захватить чужой автомобиль, а внутри — семья с детьми? У водителя нашелся пистолет и желание защищать своих. Десять выстрелов решили всё.

Как сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на «New York Post», трагический инцидент произошёл в минувшее воскресенье на шоссе неподалёку от Далласа штата Техас. Неизвестный мужчина сначала устроил дорожную аварию, после чего бросил свою машину и побежал к ближайшей заправке. Там он заметил автомобиль, внутри которого находились водитель, две женщины и дети. Преступник открыл водительскую дверь и попытался захватить управление, завязав с хозяином борьбу.

Пока они боролись, женщины с детьми успели выскочить из салона. Водитель в нужный момент сумел выхватить пистолет и произвёл десять выстрелов в угонщика. Нападавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Никто из членов семьи не пострадал, а сам водитель оставался на месте до приезда полиции. Личность погибшего преступника до сих пор не установлена.

В офисе шерифа уже заявили, что американец действовал строго в рамках необходимой самообороны. В Техасе закон на стороне владельца автомобиля. Доктрина «Мой дом — моя крепость» (Castle Doctrine) распространяется и на машину, поэтому водитель имел полное право применить огнестрельное оружие для пресечения попытки угона и защиты семьи. Шериф не только не предъявил обвинений, но и похвалил мужчину.