Трое парней избили пожилого водителя маршрутки в Рязани

Обычный день, обычная дорога. Два водителя не поделили полосу — и через несколько минут на глазах очевидцев пожилого шофера маршрутки уже тащат в микроавтобус трое спортивного вида парней. Закончилось все тем, что... автобус повез пассажиров дальше.

Как сообщает сетевое издание «Рязань Инфо» со ссылкой на очевидцев, вчера около 12:30 на улице Дзержинского в Рязани произошел конфликт между водителем маршрутки № 99 и водителем белого микроавтобуса. Все началось с дорожного спора между остановками «Музучилище» и «Улица Гагарина». По данным пассажиров, водители ругались через открытые окна прямо во время движения.

На остановке «Улица Гагарина» микроавтобус вдруг перегородил маршрутке проезд. Из него вышли трое молодых людей. Водитель маршрутки — пожилой мужчина — тоже вышел из автобуса, словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Свидетели утверждают, что агрессоры силой затолкали шофера в свой автомобиль и нанесли ему несколько ударов.

Одна из пассажирок выбежала на улицу, чтобы зафиксировать номер машины нападавших. Другие тоже схватились за телефоны — снимать конфликт на видео. Как только один из нападавших заметил, что происходящее снимают на камеру, они отпустили водителя. В итоге полицию так и не вызвали. Пожилой шофер продолжил движение по маршруту.

Эта история — еще одно подтверждение того, что российские дороги становятся полем боя. Трое молодых мужчин без колебаний напали на пожилого водителя, избили практически на глазах пассажиров. Просто из-за дорожного спора. И самое тревожное: ни сам пострадавший, ни пассажиры не стали вызывать полицию. Агрессия на дорогах настолько вошла в норму, что люди предпочитают не связываться, а просто поехать дальше, стерпев побои и оскорбления. Это дорожный беспредел, который цветет в отсутствие реальной ответственности. Пока водители будут разбираться кулаками, а свидетели — снимать «шок-контент» для соцсетей, уровень агрессии будет только расти.