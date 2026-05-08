LADA Kalina вылетела на автобусную остановку, где сбила двоих школьников

Вечерняя улица Корольковой, автобусная остановка. Двое 9-летних мальчишек ждут своего рейса. Но через секунду с дороги на них с визгом тормозов летит автомобиль. Безопасность детей на тротуарах — иллюзия, которая рушится, когда за руль садится человек, забывший про ПДД.

Как рассказало агентство городских коммуникаций «Горком 36» со ссылкой на источник в ГУ МВД региона, авария случилась накануне в 20:30 у дома №20. 39-летний воронежец на LADA Kalina двигался в попутном направлении с Volkswagen под управлением 41-летней женщины. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не рассчитал скорость, не выдержал дистанцию и протаранил иномарку.

Удар получился такой силы, что LADA Kalina потеряла управление и вылетела прямо на автобусную остановку. В тот роковой миг там находились двое девятилетних мальчиков. Машина сбила обоих. Скорая помощь доставила детей в больницу. О степени тяжести их травм пока не сообщается.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этого жёсткого столкновения. Водителю отечественной легковушки, помимо гражданского иска, грозит административная, а возможно, и уголовная ответственность — в зависимости от того, какой вред причинён здоровью несовершеннолетних.