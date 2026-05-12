Подросток на электросамокате бабушки влетел в Toyota Land Cruiser

Поздний вечер, загородная трасса. На обочине — мальчишка на электросамокате, которому по возрасту положено в это время быть дома. На дороге — внедорожник, чья мощь измеряется сотнями лошадиных сил. Их пути пересеклись в долю секунды. И исход такого рандеву был предрешён ещё до удара.

Как рассказало кемеровское сетевое издание «Vse42», ссылаясь на информацию полиции Кузбасса, авария случилась накануне на 34-м километре автодороги «Обход г. Новокузнецка». 14-летний подросток, управляя электросамокатом, решил пересечь проезжую часть, не убедившись в безопасности своего манёвра. Он выехал с обочины прямо под колеса Toyota Land Cruiser 200, двигавшегося в попутном направлении. От удара несовершеннолетний отлетел на асфальт. Отделавшись ссадинами и ушибами, он был отправлен на амбулаторное лечение.

Выяснилось, что средство индивидуальной мобильности принадлежит бабушке подростка. Мощность устройства — 600 Вт, что юридически приравнивает его к мопеду. Следовательно, для управления им требуются «права» категории «М». У школьника их, естественно, не было. Кроме того, он не позаботился о шлеме и выбрал для вечерней прогулки тёмную одежду без световозвращателей.

В отношении собственницы самоката составлен протокол за передачу управления лицу, не имеющему права вождения: бабушке выписан штраф в 30 тысяч рублей. Мать подростка также привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — ей грозит до 2 тысяч рублей штрафа.

Техника, которая не по силам ни по закону, ни по возрасту, превращает ребёнка в нарушителя. И хорошо, когда такое приключение заканчивается ссадинами, а не похоронами.