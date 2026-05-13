Снежная весна похоронила десятки машин у торгового центра на Камчатке

Пока в центральной России цветут яблони, дачники высаживают рассаду и ждут клубнику, на Дальнем Востоке всё ещё властвует зима. Её финальный аккорд оказался сокрушительным для автомобилистов Камчатки.

Как сообщает Telegram-канал «Amur Mash», в Петропавловске-Камчатском после рекордно снежной зимы таяние сугробов обнажило жуткую картину. На парковке у местного торгового центра автомобили несколько месяцев простояли под снежными завалами высотой в несколько метров. Когда покров начал оседать, стали видны вмятины, разбитые окна, сплющенные крыши. Снежная масса, накопившаяся за зиму, весила тонны, и она просто раздавила железо, как картонную коробку.

Сильнее всего пострадали машины, припаркованные в низинах и у стен зданий, где сугробы достигали максимальной высоты. Часть автомобилистов уже начала массово обращаться в страховые компании, однако эксперты предупреждают: доказать, что повреждения причинены именно снегом, а не иными факторами, будет непросто.

Единственный надёжный способ спасти авто в таких регионах — вовремя его откапывать или не оставлять под сугробами на всю зиму.