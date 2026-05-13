Два человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Новосибирске

Транспортная развязка, которую местные прозвали «Кольцом ада». Женщина за рулём Subaru Legacy, вираж, удар — и через мгновение из машины уже никто не выходит. Автомобиль вспыхнул, как спичка, оставив спасателям только обгоревший остов.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, трагедия произошла на развязке со стороны площади Труда в направлении улицы Станционной. Водитель не справилась с управлением, и иномарка на большой скорости врезалась в опору Четвертого моста. От удара возник пожар.

К моменту прибытия экстренных служб машина выгорела полностью. Спасатели МАСС деблокировали тела двоих — мужчины и женщины, которые находились в салоне. Оба скончались от полученных травм. Личности погибших и точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Кольцо ада» в очередной раз оправдало своё неофициальное название. Ночь, высокая скорость и роковая секунда — случайность, превращающий современный автомобиль в погребальный костёр. Полиция выяснит, что стало причиной: превышение, усталость или неисправность. Но вывод один: некоторые участки дорог не терпят ошибок. Никаких.