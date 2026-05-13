Пьяный водитель на LADA Kalina сбил 17-летнюю девушку в поле

Глухая ночь, сельскохозяйственное поле в 500 метрах от дороги. Автомобиль катится задним ходом. Водитель пьян и не смотрит по сторонам. Девушка, почему-то глубокой ночью гуляющая по полю, оказавается позади машины, не успевает отскочить... В этом деле много вопросов, которые пока остаются без ответов.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции по Коми, ДТП произошло в Сысольском районе накануне во втором часу ночи. Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался задним ходом по сельскохозяйственному полю. Он был сильно пьян. В это время позади машины находилась девушка 2007 года рождения. Водитель не заметил её и совершил наезд.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелейшими травмами: перелом позвоночника, дужки, поперечного позвонка, компрессионный осколочный перелом. Оказалось, что мужчина имеет стаж с 2016 года, но за это время он 29 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В 2023 году его уже лишали «прав» за повторную езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит новое уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

29 штрафов, лишение «прав» — и никакой системы тормозов в голове. Чужая юная жизнь переломана из-за того, что кто-то решил: ведь «полем можно, там никого нет».