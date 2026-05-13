Toyota Voxy на высокой скорости протаранил два ВАЗа

Управляющий японским минивэном мужчина не рассчитал скорость перед светофором. Удар по стоящей впереди легковушке, — и та запускает эффект домино и бьёт следующую. В салоне одной из разбитых машин кричат две 16-летние девушки. Одна из них позже очнётся в больнице с тяжёлыми травмами...

Как сообщает Госавтоинспекция Самарской области, ДТП произошло накануне вечером на улице Магистральной. 53-летний водитель минивэна Toyota Voxy не выдержал безопасную скорость и врезался в стоящий перед красным сигналом светофора автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 19-летнего парня.

От удара отечественная легковушка по инерции протаранила впереди стоящую ВАЗ-2114. В салоне «десятки» находились две 16-летние девушки. Обе после ДТП были доставлены в больницу: одной назначено амбулаторное лечение, вторая госпитализирована. Сам молодой водитель также обратился за медицинской помощью и лечится дома.

Красный свет означает «стой», а не «тормози в последний момент». Одна секунда невнимательности — и три автомобиля вмяты друг в друга. Водители, сбрасывайте скорость заранее. Риск не стоит чужих переломов.