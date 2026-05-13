Фанатка Андрея Губина испоганила велосипед кумира ради личного звонка

Как выяснил «SHOT», москвичка Алина состоит в фан-клубе Андрея Губина несколько лет. В этом году она предприняла несколько попыток встретиться с кумиром лично: приходила к его квартире в центре столицы, но певец либо не открывал дверь, либо его не было дома. Тогда фанатка перешла к более радикальному творчеству: взяла маркер и расписала горный велосипед артиста, который стоял у подъезда. Надпись гласила примерно следующее: «Позвони мне, и я всё исправлю». По словам девушки, она готова была возместить ущерб, но только при условии, что кумир из 90-х наберёт её номер.

Расчёт оказался провальным. Певец расстроился из-за испорченного велосипеда и, разумеется, не позвонил. Алина узнала об этом через фанатское сообщество. Попыталась затереть надпись своими силами (на фото после её исправлений видны разводы). Сталкерить, впрочем, тоже пока не перестала. По сведениям знакомых Губина, сейчас она продолжает подбрасывать в его почтовый ящик любовные послания и свои фотографии.

Сам 52-летний «мальчик-бродяга» не женат, но в глубине души мечтает о браке. Однако взаимностью фанаткам не отвечает. Более того, он настолько устал от навязчивого внимания, что временно перебрался в подмосковный дом друга.