В Карелии произошло жесткое ДТП: пострадали двое

Правила дорожного движения нельзя игнорировать, они написаны кровью. Очередное тому подтверждение — трасса «Кола» в Карелии, где водитель решил, что запрещающий знак для него не указ.

Автомобили ушли от лобового, но все равно превратились в груду металла

Как сообщили в ГАИ Карелии, авария произошла накануне в 11:30 на 804-м километре трассы «Кола» близ посёлка Пушной Беломорского района. 38-летний житель Твери, управляя Volkswagen Polo, выехал на полосу встречного движения, чтобы обойти попутную машину. Однако на этом участке дороги обгон запрещён. В тот момент по встречке ехала Toyota Corolla под управлением 54-летнего мурманчанина.

Оба водителя, пытаясь предотвратить столкновение, синхронно вырулили на обочину. Избежать удара не удалось. В результате пострадали водитель Toyota и 41-летний пассажир Volkswagen. Оба госпитализированы.

Правила дорожного движения — опыт тех, кто уже заплатил как за свои, так и за чужие ошибки. Игнорирование запрещающего знака в очередной раз привело к травмам. Водителям стоит помнить: сплошная линия — не просто краска на асфальте, а граница между жизнью и инвалидной коляской. А в некоторых случаях и вовсе — смертью.