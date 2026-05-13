Несколько автомобилей загорелись на парковке в центре Омска

Густой столб чёрного дыма поднялся над крышами домов в центре города. Причина — огонь, который за считанные минуты перекинулся с одного авто на другие. Очевидцы снимают видео, пожарные спешат к месту, а водители ломают голову: как такое вообще могло произойти?

Как сообщает канал «Аварийный Омск» в MAX, возгорание нескольких припаркованных автомобилей случилось сегодня на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого. Пламя стремительно распространялось, охватывая соседние машины, из-за чего образовалось плотное облако дыма, которое было видно из разных районов города.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные и экстренные службы. Они приступили к ликвидации огня и выяснению его появления. Официальной информации о потерпевших и о том, сколько именно автомобилей пострадало, пока нет.

Остаётся надеяться, что пожарные выяснят причину, а владельцы всех поврежденных автомобилей имеют расширенную страховку.