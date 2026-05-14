Автобус с пассажирами на полном ходу врезался в придорожный столб

Обычный дневной рейс, люди едут по своим делам. Водитель за рулём, салон наполнен привычным шумом. Внезапно — удар, крен, визг тормозов. Машина съезжает с асфальта и врезается в столб. Что произошло на трассе и почему общественный транспорт оказался в кювете?

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ДТП случилось днём 13 мая. Водитель автобуса, следовавшего из Тулы в Венёв, по неустановленным пока причинам потерял управление. Общественный транспорт съехал с проезжей части в кювет и на полном ходу врезался в опору линии электропередачи. Подробности инцидента выясняются. По словам свидетелей происшествия, в результате аварии некоторые люди пострадали.

Дневной рейс превратился в испытание на прочность. Почему водитель не справился с рулём — покажут проверки. Ясно одно: пассажиры, доверившие перевозчику свои жизни, оказались в опасной ситуации.