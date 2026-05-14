Экс-полицейский застрелил «Миссис Бурятия» и ее знакомого ради кроссовера

Финалистка конкурса красоты вышла в ночь таксовать на чёрном Mitsubishi Outlander. Через несколько часов она исчезла вместе с 26-летним знакомым. Их тела нашли почти через год в досмотровой яме заброшенного гаража. Обвиняемый не дожил до приговора.

Как рассказывает Верховный суд Бурятии, 12 апреля 2024 года Сэсэг Буинова — 30-летняя мать двоих детей, финалистка конкурса «Миссис Бурятия-2024» — отправилась на подработку такси. Вечером встретилась с подругами на парковке ТЦ, затем поехала к 26-летнему знакомому Станиславу Норбоеву. Около полуночи её кроссовер уехал с парковки, а наутро женщина перестала выходить на связь. Через три дня автомобиль нашли в одном из дворов со снятыми госномерами, которые почему-то лежали в багажнике. В салоне — кровь Сэсэг. В пяти километрах в промзоне обнаружили одежду, права, ключи и следы крови мужчины. Следователи возбудили дело об убийстве двух лиц.

Личность подозреваемого установили по камерам. Им оказался 40-летний бывший полицейский Валерий С., уволенный в 2021 году. По версии следствия, он задумал украсть дорогой кроссовер. Увидев машину, сел на заднее сиденье, угрожая пистолетом, заставил отъехать к безлюдному месту, вывел Сэсэг и Станислава и застрелил их. Стер отпечатки, бросил авто, а на такси уехал в Иркутск. Там 20 апреля застрелил знакомого, у которого взял машину для сокрытия тел, после чего поджёг его дом и авто, испугавшись, что тот его сдаст полиции. Прибывшие на пожар знакомые иркутянина застали поджигателя с канистрой. Он скрылся, но немногим позднее был госпитализирован с ожогами и умер в больнице 21 апреля 2024 года.

Тела убитых нашли в марте 2025 года в досмотровой яме заброшенного гаража. 26 февраля 2026 года Верховный суд Бурятии прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, признав его вину. Апелляцию защиты отклонили.