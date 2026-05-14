Разнорабочий похитил у иностранца Toyota Land Cruiser 200

Дорогой внедорожник китаец пригнал на ремонт, а работник базы нашел в салоне запасной ключ и целый месяц терпеливо ждал удобного момента. Но довести дело не успел — угодил в изолятор по другому поводу.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, инцидент произошёл в конце ноября 2019 года. Владелец иномарки, гражданин соседнего с Амурским краем Китая, пригнал Toyota Land Cruiser 200 в автосервис. Разнорабочий, трудившийся на базе, решил похитить машину, чтобы разобрать её на запчасти и сбыть. Он незаметно проник в салон, снял приборную панель и обнаружил запасной брелок-ключ, который забрал себе.

После того как хозяин забрал джип из ремонта, злоумышленник проследил за ним до стоянки на улице Театральной. В декабре он дождался момента, когда вокруг никого не было, открыл авто похищенным ключом и уехал. Номера выбросил по пути, а внедорожник спрятал в районе улицы Нагорной, планируя сбыть позже.

Однако в январе 2020 года его арестовали за административное правонарушение и поместили в ИВС. Там он сознался в угоне, добровольно указал местонахождение спрятанного автомобиля и написал явку с повинной. Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Удача найти запасной брелок не сделало угонщика гением. Раскаяние и явка с повинной помогли избежать реального срока, но не спасли от условной судимости.