3

Школьница погибла в ДТП, а ее мать обязали выплатить компенсацию виновнику

Инцидент произошел в Челябинской области

11-летняя Кира умерла на руках у матери. Виновник аварии выжил, его дочь тоже. Но теперь семья этого водителя через суд требует от матери девочки больше миллиона рублей — на лечение пострадавшему в столкновении собственного ребенка. Трагедия превратилась в юридический абсурд.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Школьница погибла в ДТП, а ее мать обязали выплатить компенсацию виновнику

Как сообщает Калининский районный суд Челябинска, ДТП произошло осенью 2020 года на трассе Петровский — Лазурный. Виновник столкновения выехал на встречную полосу. В результате лобового удара 11-летняя Кира скончалась на месте. Ее мать Ксения присутствовала при этом. В автомобиле нарушителя также находилась его дочь. Девочка выжила, но получила тяжкие телесные повреждения, требующие операции.

Семья виновника обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, ссылаясь на статью 1079 Гражданского кодекса. Согласно этой норме, если в ДТП пострадал пассажир, оба водителя несут солидарную ответственность. Представитель пострадавшей девочки настаивал на выплате 1 миллиона рублей. Адвокат женщины называла эту сумму необоснованной. Суд удовлетворил иск частично, снизив её до 350 тысяч рублей. Сама женщина заявила, что никогда бы не пошла с требованием к человеку, по чьей вине погиб ребенок, но выплатит предписанную сумму, чтобы закрыть этот вопрос. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Парадокс российской Фемиды: мать, потерявшая дочь в ДТП по чужой вине, вынуждена платить тому, кто эту аварию устроил. Формально закон на стороне пострадавшего пассажира. Но морально такая компенсация выглядит как двойная травма. Буква закона иногда выше справедливости.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует