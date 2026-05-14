Школьница погибла в ДТП, а ее мать обязали выплатить компенсацию виновнику

11-летняя Кира умерла на руках у матери. Виновник аварии выжил, его дочь тоже. Но теперь семья этого водителя через суд требует от матери девочки больше миллиона рублей — на лечение пострадавшему в столкновении собственного ребенка. Трагедия превратилась в юридический абсурд.

Как сообщает Калининский районный суд Челябинска, ДТП произошло осенью 2020 года на трассе Петровский — Лазурный. Виновник столкновения выехал на встречную полосу. В результате лобового удара 11-летняя Кира скончалась на месте. Ее мать Ксения присутствовала при этом. В автомобиле нарушителя также находилась его дочь. Девочка выжила, но получила тяжкие телесные повреждения, требующие операции.

Семья виновника обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, ссылаясь на статью 1079 Гражданского кодекса. Согласно этой норме, если в ДТП пострадал пассажир, оба водителя несут солидарную ответственность. Представитель пострадавшей девочки настаивал на выплате 1 миллиона рублей. Адвокат женщины называла эту сумму необоснованной. Суд удовлетворил иск частично, снизив её до 350 тысяч рублей. Сама женщина заявила, что никогда бы не пошла с требованием к человеку, по чьей вине погиб ребенок, но выплатит предписанную сумму, чтобы закрыть этот вопрос. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Парадокс российской Фемиды: мать, потерявшая дочь в ДТП по чужой вине, вынуждена платить тому, кто эту аварию устроил. Формально закон на стороне пострадавшего пассажира. Но морально такая компенсация выглядит как двойная травма. Буква закона иногда выше справедливости.