Врач на «Мерседесе» устроила страшное ДТП с пешеходами

Китай, майский вечер, дорога. Врач за рулём Mercedes-Benz давит на газ. Пара секунд — и машина превращается в неуправляемый снаряд. Два человека погибли. Шестеро искалечены. Сама виновница отделалась испугом и дрожью в коленях. И тогда взгляды очевидцев обратились к ее ногам.

Как сообщает китайская редакция «AsiaOne», 10 мая жительница провинции Цяньцзянь, 57-летняя врач по фамилии Хэ, села за руль Mercedes-Benz и отправилась в поездку, которая сделала последним этот день для двоих человек.

Женщина двигалась на приличной скорости. Сначала она зацепила несколько машин, а затем её авто вылетело прямо на тротуар. Двое погибли на месте. Шестеро пострадавших попали в больницу. Сама же Хэ отделалась только испугом. Очевидцы рассказали, что, выбравшись из смятого «Мерседеса», докторша мелко тряслась — то ли от шока, то ли от предчувствия разборок. Алкоголя и наркотиков в ее крови не нашли.

А вот обувь вызвала вопросы. На женщине были туфли на высоком каблуке. В Китае за вождение в такой обуви полагается штраф в тысячу юаней и списание двух баллов. Многие пользователи сети уверены: врач просто не смогла вовремя перенести ногу с газа на тормоз. Эксперты сейчас выясняют, так ли это. Но осадок, как говорится, остался. Убить двух людей и покалечить шестерых из-за пары сантиметров каблука — слишком дорогая цена за желание казаться выше ростом.