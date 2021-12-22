В России хотят штрафовать за езду в наушниках и туфлях

Снижение аварийности зависит не только от формального соблюдения существующих ПДД всеми участниками дорожного движения. Огромную роль играет внимание и ответственность, с которыми автомобилист подходит к процессу управления машиной. Ведь не секрет, что многие водители умудряются заниматься за рулем совершенно посторонними делами, не упомянутыми в ПДД, но от того не менее опасными. На эту проблему уже обратили внимание в ряде зарубежных стран и принимают меры, заставляющие шоферов ответственнее подходить к процессу управления транспортным средством.
Например, в Испании ПДД обязывают водителей следить за отсутствием каких-либо условий и обстоятельств, мешающих им управлять машиной — в том числе ухудшающих обзор и отвлекающих внимание драйвера. В рамках этого подхода, любой шофер на испанских дорогах может быть наказан, если сидит за рулем в затрудняющей управление обуви. К таковой отнесены всевозможные шлепанцы, туфли на высоком каблуке или танкетке. Кроме того, запрещается водить вообще босиком, а также в обнаженном по пояс виде и даже в купальнике.
Любопытно, что и пассажира могут оштрафовать за создание помех в управлении авто. Скажем, если он положит ноги на переднюю панель машины или высунет их в окно. Наказание за такого рода нарушение установлено в виде штрафа в 80—200 евро, что в переводе на российские деньги составляет 6600–16 600 рублей.
Такой подход, по мнению автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, позволил Испании за последнее десятилетие почти вдвое снизить количество ДТП. Теперь эта страна по уровню смертности на дорогах среди стран Европы уступает лишь Швеции, Мальте и Дании.
Надо сказать, что Испания не одинока в своем нетерпимом подходе к помехам в управлении автомобилем. Закон, запрещающий водителю за рулем быть одетым в обувь или одежду, которая мешает ему полностью контролировать машину, имеется и в Британии. Тут также как и в более южной Испании запрещается нахождение за баранкой в туфлях на высоком каблуке, шлепанцах или босиком. В местном «административном кодексе» подобное поведение водителя «оценивается» в 100 фунтов (примерно 10 000 рублей) штрафа. Ну а когда драйвер в запретной обуви устраивает аварию, штраф может вырасти до 5000 фунтов — то есть почти до 500 000 рублей.
Французский водитель за езду «в неудобной обуви» лишится 90 евро (около 7500 рублей). Любопытно также, что в этой стране с 2015 года полностью запрещено находиться за рулем авто в наушниках. За это полагается 135 евро штрафа (почти 11 200 рублей). Кроме того, французам запрещено есть за рулем, слушать громкую музыку, а также наводить макияж во время движения авто! Штраф за это — 75 евро, что эквивалентно примерно 6200 рублям.
В России эта сфера поведения водителя никак не урегулирована законодательно. По большому счету, российский КоАП содержи лишь штраф за использование мобильного телефона за рулем, но «не замечает» неудобной обуви. Кроме того, отечественные водители отвлекаются от дороги на еду и макияж точно также, как и их европейские коллеги, провоцируя при этом аварийные ситуации на дорогах.
В этой связи, изучив зарубежный опыт, Дмитрий Давыдов предлагает ввести в России административные наказания за вождение в опасной обуви. К таковой следует отнести всевозможную «пляжную» обувь типа шлепанцев, а также обувь без задника, валенки, туфли с высоким каблуком или танкеткой. Разумеется, должно быть запрещено водить машину босиком. Наряду с этим запретом, нужно прописать законодательно запрет на прием пищи или нанесение макияжа водителем в процессе управления автомобилем.
Всем понятно, что такие действия отключают внимание драйвера от дороги. При этом отсутствие прямого запрета на подобное поведение в ПДД и санкций в КоАП провоцирует водителей на подобное рискованное поведение. В случае появления наказаний «за обувь» и «еду/макияж», водители привыкнут есть и заниматься своим внешним видом только во время стоянки авто.
Нельзя забывать и об опасности использования наушников за рулем. Они практически лишают водителя возможности слышать звуки, сообщающие о происходящем вокруг его транспортного средства. При этом аудиоконтент, поступающий в мозг дрйвера из наушников, также отвлекает его от вождения, мешая сосредоточиться на контроле за машиной.
А между тем, водитель при желании всегда может воспользоваться не наушниками, а аудиовозможностями самой машины. Запрет на использование наушников за рулем позволит уменьшить негативное влияние фактора рассеянного внимания водителей на аварийность в России.
Если российское правительство примет на вооружение европейский опыт борьбы с факторами, отвлекающими водителей от управления транспортными средствами и внесет соответствующие изменения в отечественное законодательство, количество погибших и раненных на дорогах России заметно уменьшится.