В России хотят штрафовать за езду в наушниках и туфлях

Снижение аварийности зависит не только от формального соблюдения существующих ПДД всеми участниками дорожного движения. Огромную роль играет внимание и ответственность, с которыми автомобилист подходит к процессу управления машиной. Ведь не секрет, что многие водители умудряются заниматься за рулем совершенно посторонними делами, не упомянутыми в ПДД, но от того не менее опасными. На эту проблему уже обратили внимание в ряде зарубежных стран и принимают меры, заставляющие шоферов ответственнее подходить к процессу управления транспортным средством.

Например, в Испании ПДД обязывают водителей следить за отсутствием каких-либо условий и обстоятельств, мешающих им управлять машиной — в том числе ухудшающих обзор и отвлекающих внимание драйвера. В рамках этого подхода, любой шофер на испанских дорогах может быть наказан, если сидит за рулем в затрудняющей управление обуви. К таковой отнесены всевозможные шлепанцы, туфли на высоком каблуке или танкетке. Кроме того, запрещается водить вообще босиком, а также в обнаженном по пояс виде и даже в купальнике.

Любопытно, что и пассажира могут оштрафовать за создание помех в управлении авто. Скажем, если он положит ноги на переднюю панель машины или высунет их в окно. Наказание за такого рода нарушение установлено в виде штрафа в 80—200 евро, что в переводе на российские деньги составляет 6600–16 600 рублей.