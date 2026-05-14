КамАЗ протаранил стоящие у светофора фуры и сгорел вместе с водителем

У светофора на ремонте — очередь из многотонных машин. Водители ждут зеленого, кто-то курит, кто-то листает телефоне ленту новостей. Внезапно в хвост колонны на полной скорости влетел КамАЗ. Удар, вспышка, огонь. Два грузовика занялись, как факелы. Один человек не вышел из кабины.

Как сообщает Госавтоинспекция Ставрополья, массовое ДТП случилось сегодня днем в Ипатовском округе на 61-м километре дороги Преградное — Тахта — Ипатово. У светофора, подъезд к которому знаком указывал ремонтные работы, стояли три большегруза: КамАЗ и два седельных тягача Iveco с полуприцепами. В них врезался еще один КамАЗ. Водитель последнего, по предварительным данным, не справился с управлением.

От удара две машины вспыхнули. Виновник аварии погиб на месте — его личность устанавливают. Водитель второго КамАЗа был оперативно госпитализирован в больницу Ипатово. Движение на участке остается перекрыто — Госавтоинспекция уже дала предварительную оценку ситуации с своем тг-канале.

Водитель врезавшегося КамАЗа заплатил за свою ошибку самую дорогую цену. Теперь полиция выясняет, кто он и что на самом деле произошло. Но легче от этого, увы, не станет. Ни его семье, ни тем, кто находился в стоящих автомобилях, превратившихся в обугленную груду железа.