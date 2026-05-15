Таксист с пистолетом затолкал двух девочек в машину

Предложение мужчины сельским подросткам подзаработать на мойке машины получило отказ. Но грубая сила, пистолет и безлюдный берег реки — две девочки чудом вырвались из лап похитителя.

Как сообщают местные издания, шокирующий инцидент произошёл в посёлке Оловянная Забайкальского края. 54-летний таксист, приехавший из Читы, предложил двум девочкам несложный заработок — помыть его автомобиль за деньги. Дети отказались и попытались уйти. Тогда мужчина силой затолкал их в салон, невзирая на крики и сопротивление. Внутри он достал предмет, похожий на боевой пистолет, и, угрожая оружием, заставил подчиниться. Под дулом он вывез несовершеннолетних за пределы населенного пункта — к реке Онон.

Детали того, что происходило на берегу, следствие пока не раскрывает. Известно лишь, что в безлюдном месте девочкам удалось сбежать, прячась по кустам, и обратиться за помощью. Они пережили сильнейший стресс, получили не только моральную травму, но и физическую боль.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетних. Суд арестовал обвиняемого на два месяца. Таксист будет дожидаться дальнейшего расследования в следственном изоляторе.

Дети спаслись чудом: вовремя осмелились, смогли убежать, нашли помощь. Что толкнуло таксиста на столь ужасный поступок? Вопрос пока риторический. Остается надеяться, что следствие даст ответ, а справедливость восторжествует. Похититель задержан и помещен в СИЗО.