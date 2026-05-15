Пьяная мать без «прав» везла троих детей и улетела в кювет

Женщина без «прав», не трезвая, сажает в машину троих малышей и едет по трассе навестить родственников. Через пару километров автомобиль съезжает в кювет. Дети — в больнице. Главный вопрос: как можно было довести до такого?

Как сообщает Госавтоинспекция Иркутского муниципального округа, авария случилась накануне днём. На автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда 25-летняя водитель автомобиля Ford Focus не справилась с управлением и вылетела в кювет. В салоне находились трое детей — от двух до восьми лет. Все они перевозились с нарушением правил: никаких удерживающих устройств, никаких автокресел. Медики потребовались и маленьким пассажирам, и самой виновнице.

При разбирательстве выяснилось: женщина никогда не получала водительское удостоверение. Машину взяла у мужа. И перед поездкой выпила три стакана алкогольного напитка, после чего отправилась к родственникам. От освидетельствования она отказалась. В отношении автоледи составили пять административных протоколов, включая отказ от медосвидетельствования лицом без «прав». Семейный бюджет, к слову, пострадает основательно: супругу нарушительницы грозят санкции за передачу руля человеку без удостоверения. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Три стакана спиртного перевесили три детские жизни. Пьяная езда без «прав» — это не юношеское лихачество, а глупая самонадеянность. Хорошо, что в этот раз никто не погиб. Но травмы и больница — тоже не подарок. Ответственность лежит не только на горе-водительнице, но и на отце детей, который доверил ключи заведомо не умеющему водить человеку. Цена одного «авось пронесет» порой оказывается выше любого штрафа.

К сожалению, осознают подобные «водители» это слишком поздно. Когда кювет уже позади, а впереди — куча административных дел и детские слёзы.