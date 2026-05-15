Женщина неправильно поняла водителя такси и разбила лобовое стекло его машины

В селе Московском местная жительница заметила незнакомую машину у своего дома. Дама не стала разбираться, что за автомобиль и зачем он приехал — и зарядила булыжником в лобовое стекло. В абсурдной истории разбиралась полиция.

Как сообщает пресс-служба полиции Ставрополья, таксист обратился в отдел МВД с заявлением о повреждении автомобиля. Пока он ожидал заказчика, неизвестная женщина метнула камень в лобовое стекло. Полицейские быстро нашли нарушительницу — ею оказалась 35-летняя местная жительница.

На допросе женщина призналась, что неправильно поняла намерения водителя. Увидев чужую машину рядом с домом, она не подумала о вызове такси, а сразу решила обезоружить шпиона. Сейчас в отношении дамы возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Говорят, что в русских селах бабы коня на скаку остановят. Таким наводчика изловить — раз плюнуть. Камень в стекло — и порядок. Вот только за «оборону» теперь придется отвечать по закону. Таксист, наверное, еще долго будет вспоминать этот заказ. А даме стоит в следующий раз сначала позвонить в полицию, а не бить стекла чужим машинам. Но, видимо, на селе свои методы «дознания».